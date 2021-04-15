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Через будівельні роботи на Личаківській стався зсув ґрунту

Вероніка Рой

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На вулиці Личаківській у Львові під час будівельних робіт, які проводить ПрАТ «Компанія Ензим», сталося руйнування хідника через зсув ґрунту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, ще у лютому компанія, будуючи підпірну стінку, вирубала дерева та не влаштувала тимчасових кріплень. Відтак стався зсув ґрунту та руйнування хідника.

Зараз компанія розробляє заходи для укріплення схилу та унеможливлення наступних зсувів, після чого пошкоджений хідник і огорожа будуть відновлені.

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«ПрАТ «Компанія Ензим» ще в лютому, будуючи підпірну стінку на своїй території, забагато «зайшли» в схил: вирубали дерева, земляні роботи проводили без влаштування тимчасових кріплень та без відповідних заходів з інженерного захисту території від зсувів та обвалів. Як наслідок, відбувся зсув великої частини ґрунту. На початку березня на місце виїхали представники ЛКП «Львівавтодор» і мерії, зафіксували зміщення ґрунту з частині хідника, його руйнування та повідомили про це «Компанію Ензим». Зараз підприємство розробляє заходи для зміцнення схилу і унеможливлення зсувів ґрунту. Після цього будуть проведені роботи з відновлення хідника та відновлення огорожі», – розповів Андрій Білий.

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Фото: ЛМР

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