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Академію сухопутних військ відвідала делегація ЗС Канади

Омелян Шевчук

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Національну академію сухопутних військ відвідала делегація Збройних Сил Канади на чолі з нещодавно призначеною командиркою Канадської тренувальної місії в Україні «Юніфаєр» підполковником Мелані Лейк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Під час зустрічі начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук ознайомив іноземних гостей зі структурою, завданнями та діяльністю навчального закладу. Він також розповів про значний внесок канадської армії у підготовку підрозділів Збройних Сил України.

«Ми високо цінуємо внесок канадських партнерів у підготовку курсантів Академії й військовослужбовців ЗС України. У тісній співпраці нам вдалось організувати проведення занять з англійської мови та розмовних клубів за участю спікерів зі складу місії «Юніфаєр». Вдячний канадським колегам за й допомогу в розробці навчальних програм Курсу підготовки капітанів (L1C), які проводяться в нашій Академії. Окремої вдячності заслуговує величезний внесок Збройних сил Канади у підготовку бойових підрозділів Українського війська, що відбувається у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії та на інших вітчизняних тренувальних майданчиках. Ми постійно відчуваємо і цінуємо допомогу Збройним Силам України з боку командування тренувальної місії «Юніфаєр», щиро вдячні народу, уряду, Збройним силам Канади за підтримку нашої боротьби за свободу і незалежність», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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Також під час зустрічі було обговорено результати спільної роботи й окреслено напрямки подальшої співпраці. Окрім цього, іноземні гості отримали можливість оцінити спроможності українського видового вишу під час відвідин низки кафедр, навчально-тренувальних комплексів й інших об’єктів навчально-матеріальної бази, поспілкуватись з викладачами вишу.

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