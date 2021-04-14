За три роки військовий ліцей у Червонограді досі не створено: облрада вимагає відкрити заклад

ліцей Після трьох років створення війського ліцею у Червонограді заклад досі не функціонує. Хоча мав відкритися ще у вересні 2019-го. Відтак, депутати Львівської облради звернулися до головнокомандувача ЗСУ та Міністерства оборони, аби негайно вирішити ситуацію та відкрити обіцяний заклад. Відповідне звернення ухвалили 13 квітня, передає Львівський портал.

Зазначимо, що створення Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Червонограді розпочали ще у 2018 році. Тоді приміщення колишньої школи-інтернату передали на баланс Міноборони. Його загальна площа 9 тисяч кв м. Ремонту потребували тільки спальні корпуси, натомість навчальні були у задовільному стані.

«У березні 2019 року набір студентів та готовність закладу до відкриття обговорили перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак та начальник Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук. Уже 1 вересня до навчання мали приступити перші 200 ліцеїстів. Необхідні ремонтні роботи були розпочаті у 2018 році, велись понад два роки, проте вже рік, як усе припинено, у зв’язку з відсутністю фінансування. Тобто, понад три роки триває створення ліцею замість запланованого одного», – йдеться у зверненні депутатів.

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Обласні обранці закликали Головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони України, Командувача Сухопутних військ ЗСУ, директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міноборони, начальника Генерального штабу ЗСУ негайно втрутитися в ситуацію, що склалася, та посприяти завершенню ремонтних робіт, щоб якнайшвидше ввести в експлуатацію Військовий ліцей у Червонограді.

Нагадаємо, що ліцей у Червонограді мав відкритися 1 вересня 2019 року.

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