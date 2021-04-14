В історичному будинку у центрі Львова самовільно замінили вікна та пошкодили фасад

У будинку на вул. Саксаганського, 11, що у центрі Львова, виявили самовільну заміну дерев’яних вітрин на пластикові та пошкодження фасаду. Оскільки будівля є пам’яткою архітектури, управління охорони історичного середовища ЛМР звернеться у правоохоронні органи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Власники чи орендарі без будь-яких дозволів провели роботи на першому поверсі будинку. Відтак, у мерії готують звернення у правоохоронні органи, позаяк будинок є пам’яткою архітектури, а фасад повністю відреставрували за кошти міського бюджету.

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