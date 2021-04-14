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У Глинянах горіла птахоферма

Наталя Дуляба

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Рятувальники пів години гасили пожежу, що спалахнула на фермі у Глинянах. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 13 квітня, у місті Глиняни Львівського району. Тут на вул. вул. Ак. Філатова спалахнула ферма. Пожежа виникла в одноповерховій будівлі площею понад 1000 кв м, де тримали птицю.

На місце події негайно прибули рятувальники. Займання було незначне. Але на те, щоб загасити полум’я, шістьом вогннеборцям знадобилось 30 хвилин.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, із палаючої ферми вдалося врятувати 14 тисяч голів птиці. Втім вогонь встиг знищити частину даху.

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Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: ДСНС

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