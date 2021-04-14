ОСТАННІ НОВИНИ

Синоптики попереджають про заморозок та ожеледицю на дорогах

Андрій Котенський

|

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 15 квітня на дорогах Львова буде ожеледиця. Вночі та вранці сильний заморозок 0 – 2°. Ро це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Так, 15 квітня у Львові буде хмарно, незначні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Вночі та вранці сильний заморозок 0 – 2°, температура вдень 4 – 6° тепла.

Львів’ян закликають у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

Реклама партнерів

За даними Sinoptik, на Львівщині впродовж трьох днів очікується мокрий сніг із дощем. Негода протримається щонайменше три дні. У день температура прогріватиметься до 4-6 градусів тепла, а вночі знову падатиме до нуля.

На незначне потепління та випогоджування варто очікувати із неділі, 18 квітня.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...