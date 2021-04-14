Синоптики попереджають про заморозок та ожеледицю на дорогах

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 15 квітня на дорогах Львова буде ожеледиця. Вночі та вранці сильний заморозок 0 – 2°. Ро це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Так, 15 квітня у Львові буде хмарно, незначні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Вночі та вранці сильний заморозок 0 – 2°, температура вдень 4 – 6° тепла.

Львів’ян закликають у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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За даними Sinoptik, на Львівщині впродовж трьох днів очікується мокрий сніг із дощем. Негода протримається щонайменше три дні. У день температура прогріватиметься до 4-6 градусів тепла, а вночі знову падатиме до нуля.

На незначне потепління та випогоджування варто очікувати із неділі, 18 квітня.