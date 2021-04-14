Суд виправдав Садового у справі про 14 адмінпротоколів НАЗК

Галицький районний суд виправдав Андрія Садового у справу щодо 14 адмінпротоклів НАЗК. Йдеться про листи, які минулого року мер Львова скерував на підтримку керівниці управління комунальної власності Інни Свистун. Про це Андрій Садовий повідомив на сторінці у Facebook.

«Галицький районний суд визнав, що я не порушив закон, коли зробив публічною діяльність прокуратури. А саме – написав листи до депутатів, Прем’єр-міністра, Генерального прокурора, НАБУ, Президента та ДБР. Із такими звинуваченнями звернулось НАЗК. Більше про цей сюр вже писав тут. Думаю, цю справу ще вивчатимуть на юридичних факультетах. Мені шкода, що наші правоохоронні органи витрачають час на вставляння палок в колеса замість того, щоб справді працювати. Але правда знову перемогла», – зазначив міський голова.

Зазначимо, що справа стосується того, що 6 травня 2020 року керівниці міського управління комунальної власності Інні Свистун оголосили підозру у службовій недбалості. За версією прокуратури, посадовиця уклала деякі договори про оренду за зниженою ставкою, внаслідок чого міський бюджет нібито втратив майже 1,2 млн грн. Однак Свистун вважала підозру замовною через свою принципову і чесну позицію щодо управління комунальним майном.

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Відтак мер міста звернувся до депутатів та керівників держави з низкою листів, акцентуючи на абсурдності звинувачень. 31 грудня 2020 року Галицький районний суд Львова виніс виправдувальний вирок у справі Інни Свистун, проте прокуратура звернулась до НАЗК щодо начебто втручання мера в свою роботу. Останні, своєю чергою, склали в цій справі 14 адмінпротоколів.

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