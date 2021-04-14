По дорозі до суду двоє червоноградців втекли від конвою

У Червонограді двом обвинуваченим, які їхали на засідання суду, вдалося втекти зі спецавтомобіля конвою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Випадок стався 8 квітня у Червонограді. За підозрою у скоєнні злочину на лаві підсудних знову опинились двоє раніше судимих місцевих мешканців. На той момент вони перебували на попередньому ув’язненні, тож конвойний наряд віз їх на чергове засідання у суд.

Чоловіки примудрились втекти з камери конвойного автомобіля «Форд-Транзит». Пробули на волі вони недовго, адже правоохоронці відразу їх спіймали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі, вчинена за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Тепер зловмисникам ще й світить від 5 до 8 років тюрми.

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Наразі триває слідство.

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