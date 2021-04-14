На Львівщині діятиме обласний Пластовий центр: деталі

На Львівщині функціонуватиме обласний Платовий центр. Про створення комунальної некомерційної установи проголосували депутати області на сесії 13 квітня, повідомляє Львівський портал.

Такий центр розвиватиме пластовий рух в регіоні, зокрема, проводитиме пластові табори, навчальні семінари, вишколи, тренінги, виїзні презентації для дітей, учнівської та студентської молоді Львівщини. На меті – розвиток регіональної мережі Пласту у Львівській області шляхом створення районних осередків та виховних частин, також облаштування кемпінгів.

Зазначимо, що Пластовим центром управлятиме управління молоді та спорту ЛОДА. Фінансуватиметься заклад відповідно до раніше затвердженої програми підтримки розвитку Пласту у Львівській області на 2021-2025 рр.

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Як відзначили в облраді, невдовзі буде складено статут центру та оголошено конкурс на зайняття посади його керівника.

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