МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який повідомив офіційні результати перевірки Держспоживслужби.

З перших днів пандемії COVID-19 торговельна мережа «АТБ» впровадила та дотримує безпрецедентних заходів безпеки. Була проведена спецперевірка Держспоживслужби, під час якої не виявлено ні найменших порушень протиепідемічних заходів.

«За підсумками перевірки було з’ясовано, що ніякого внутрішнього розпорядження, яке дозволяє відвідувачам перебувати в торговельних приміщеннях мережі без засобів індивідуального захисту, не існує. Всі відвідувачі та персонал повинні дотримувати чинних санітарних норм і правил. Якщо хтось зі співробітників дозволяє заходити в зал, не надягаючи маску, обов’язково повідомляйте про такий факт на гарячу лінію мережі «АТБ» або правоохоронним органам», — повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що супермаркети «АТБ» були першими в країні, де торік у перші дні пандемії ввели суворі карантинні вимоги, що стосуються обробки дезінфікційними розчинами, соціального дистанціювання, обов’язкового носіння захисних масок, рукавичок, щитків тощо. Більше того, саме в магазинах «АТБ», яких на сьогодні в 24 областях країни відкрито 1218, уперше робочі місця касирів обладнали скляними захисними бар’єрами. Це дуже важливо, адже через каси магазинів лідера вітчизняного ритейлу щодоби проходить більш як чотири мільйони клієнтів. До питання їхньої безпеки, а також безпеки власного персоналу в компанії ставляться дуже серйозно.

При цьому без уваги не залишилися й люди похилого віку, який у зв’язку з коронавірусною пандемією опинилися в групі ризику. Для них в «АТБ» по всій країні ввели спеціальні години роботи. Це допомогло ще більш ефективно розподілити потік клієнтів і знизити ризик зараження для цих громадян.

Як написав на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ», ніякого розпорядження про послаблення маскового режиму не було і не могло бути апріорі. За час пандемії компанія виділила близько 100 мільйонів гривень для гарантування безпеки своїх співробітників і майже в півтора раза більше (150 млн грн.) для реалізації соціальних і благодійних програм.

«Із самого початку пандемії й донині ми дотримуємо найсуворіших заходів щодо створення безпечних умов як для купівлі товарів нашими клієнтами, так і для роботи кожного нашого співробітника… Ми ведемо відкриту та прозору інформаційну політику. Наша пресслужба та гаряча лінія працюють 24/7. Ми в повному обсязі оперативно надаємо інформацію про свою діяльність на всіх корпоративних ресурсах для широкої аудиторії», — пише Борис Марков.

Також варто сказати, що магазини «АТБ» одними з перших у країні були на 100% забезпечені безплатними засобами дезінфекції рук для покупців. Для протидії передання коронавірусу розпочали й багато інших заходів.

Щоб під час карантину мінімізувати соціальні контакти та при цьому розширити можливості громадян безперебійно купувати гарантовано свіжі продукти, корпорація пішла на сміливий крок. Торік в Україні з’явився перший продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Цей новий для української галузі роздрібної торгівлі сервіс дозволив мільйонам українців підтримувати гідний рівень життя, одержувати улюблені продукти до власного столу й при цьому заощаджувати сімейні бюджети. Також були запущені сервіси попереднього замовлення та навіть адресної доставки продуктів.

Минулого року корпорація «АТБ», відгукнувшись на прохання Офісу Президента, закупила та передала обласним лікарням і лабораторним центрам країни 12 французьких діагностичних систем CFX96. Бюджет цього благодійного проєкту тоді становив близько 10 млн грн. Таке обладнання, що дозволяє одночасно проводити сотні досліджень, стало серйозним внеском у боротьбу із коронавірусною пандемією.

Також реалізували масштабний благодійний проєкт з передання українським клінікам вкрай необхідних в умовах пандемії кисневих концентраторів. Лікарні Києва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська,Чернівців, Ужгорода, Львова, Полтави, Луцька, Миколаєва, Чернігова, Житомира та багатьох інших міст одержали новітні кисневі концентратори Promedica OX-10. Загальна вартість такого обладнання перевищує 3,5 мільйона гривень.

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