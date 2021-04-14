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Львівська облрада проголосила 2021 роком Антіна Кравса та затвердила пам’ятні дати, що відзначатимуть

Юлія Осим

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2021 рік на Львівщині проголошено роком командувача УГА Антіна Кравса. Відповідне рішення проголосували депутати Львівської облради 13 квітня. Про це повідомляє Львівський портал.

Зазначимо, що цьогоріч відзначатиметься 150-річчя від дня народження Антіна Кравса – генерала-чотара, командувача 3-го Галицького корпусу  УГА, командира армійської групи об’єднаних армій ЗУНР та УНР. Він також є автором спогадів «За українську справу».

Також на сесії затвердили перелік пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей, що відзначатимуть упродовж року в регіоні.

Зокрема, йдеться про дати:

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  • 130 років з дня народження полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців, члена Стрілецької Ради, командира УВО, голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця;
  • 165 років з дня народження видатного українського поета, прозаїка, драматурга, громадського і політичного діяча Івана Франка;
  • 155 років з дня народження голови Української Центральної Ради, видатного історика Михайла Грушевського;
  • 210 років від дня народження Маркіяна Шашкевича українського письменника, поета, духовного просвітителя, натхненника національного пробудження Галичини;
  • 95 років з дня народження українського мистецтвознавця, Героя України Бориса Возницького;
  • 35 років з дня Чорнобильської катастрофи та інші.

Разом з тим, депутати пропонують напрацювати заходи щодо вшанування пам’яті українського мистецтвознавця, президента Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, академіка Української академії мистецтв, Героя України Бориса Возницького.

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