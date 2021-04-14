Львівська облрада проголосила 2021 роком Антіна Кравса та затвердила пам’ятні дати, що відзначатимуть

2021 рік на Львівщині проголошено роком командувача УГА Антіна Кравса. Відповідне рішення проголосували депутати Львівської облради 13 квітня. Про це повідомляє Львівський портал.

Зазначимо, що цьогоріч відзначатиметься 150-річчя від дня народження Антіна Кравса – генерала-чотара, командувача 3-го Галицького корпусу УГА, командира армійської групи об’єднаних армій ЗУНР та УНР. Він також є автором спогадів «За українську справу».

Також на сесії затвердили перелік пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей, що відзначатимуть упродовж року в регіоні.

Зокрема, йдеться про дати:

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130 років з дня народження полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців, члена Стрілецької Ради, командира УВО, голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця;

165 років з дня народження видатного українського поета, прозаїка, драматурга, громадського і політичного діяча Івана Франка;

155 років з дня народження голови Української Центральної Ради, видатного історика Михайла Грушевського;

210 років від дня народження Маркіяна Шашкевича українського письменника, поета, духовного просвітителя, натхненника національного пробудження Галичини;

95 років з дня народження українського мистецтвознавця, Героя України Бориса Возницького;

35 років з дня Чорнобильської катастрофи та інші.

Разом з тим, депутати пропонують напрацювати заходи щодо вшанування пам’яті українського мистецтвознавця, президента Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, академіка Української академії мистецтв, Героя України Бориса Возницького.

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