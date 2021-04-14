До кінця тижня у Львові не планують вимикати опалення, – мерія

Питання завершення опалювального сезону у Львові у міськраді планують розглянути у понеділок, 19 квітня. Однак все залежатиме від температури зовнішнього повітря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Підставою для вимкнення тепла у будинках є середньодобова температура, яка протягом трьох днів має бути вищою +8 °C. Наразі такої температури у місті не фіксується.

«До неділі ми не плануємо завершувати опалювальний сезон і вимикати тепло. Вирішувати питання щодо можливості припинення подачі тепла у будинки будемо в понеділок. Однак, наголошую, що все буде залежати від температури зовнішнього повітря. Тобто будемо дивитися, яка температура буде в понеділок, і на прогнози на наступні дні», – розповіла заступниця міського голови Ірина Маруняк, передає пресслужба ЛМР.

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Також мешканці самі можуть регулювати подачу опалення у будинки.

«Відзначу, що у нас у Львові є 186 ІТП, що дозволяє в автоматичному режимі у цих будинках регулювати подачу тепла. Також у нас 98% будинків мають лічильники теплової енергії. Відповідно, якщо мешканці визначають відповідальну людину, то вона може регулювати подачу тепла у будинку, незалежно від теплопостачального підприємства», – додала Маруняк.

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