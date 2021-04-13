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У Самборі п’яний водій збив жінку на пішохідному переході

Наталя Дуляба

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У Самборі п’яний водій переїхав 25-річну жінку прямо на пішоходному переході. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у понеділок, 12 квітня, у Самборі на вул. Степана Бандери. Як встановили правоохоронці, 30-річний водій автомобіля Nissan Maxima збив жінку, яка якраз йшла пішохідним переходом.

Постраждала, 25-річна дрогобиччанка, отримала травми, тож її негайно забрали в лікарню.

Поліцейські також з’ясували, що горе-водій, який скоїв ДТП, перебував у стані алкогольного сп’яніння. У крові чоловіка виявили 0,8 проміле алкоголю, що вчетверо перевищує допустиму норму.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, недавно в Україні збільшили штрафи за водіння напідпитку і перевищення швидкості. Водій, який вперше попадеться п’яним за кермом, заплатить від 17 000 грн до 51 000 грн штрафу, також його позбавлять водійських прав на 10 років. За третій випадок ще й конфіскують авто.

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