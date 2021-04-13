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У Львові патрульні викрили чоловіків, що викидали котів з вікон

Вероніка Рой

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У Львові патрульні викрили двох чоловіків, які причетні до жорстокого поводження з тваринами. Зловмисники викидали котів з вікон квартир. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Один з випадків трапився 11 квітня. До патрульних звернулася жінка, яка повідомила, що з балкону четвертого поверху на вулиці Івана Сірка чоловік викинув кошенят. Одне з чотирьох кошенят загинуло. У цей момент на вулиці перебували діти, які все побачили.

Патрульні прибули на місце події та піднялися до квартири 72-річного чоловіка. Пенсіонер не заперечив, що він викинув кошенят. Львів’янин пояснив це тим, що вони йому заважали нявканням. В помешканні було ще троє котів, які, зі слів чоловіка, йому не потрібні. Тож їх віддали сусідам.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередня кваліфікація події за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин) ККУ. Карається позбавленням волі на термін від п’яти до восьми років.

Другий випадок трапився 12 квітня на вулиці Любінській. За словами трьох очевидців, чоловік викинув кота з шостого поверху. Він впав на тротуар та отримав ушкодження.Патрульні встановили власницю кота. Нею виявилася 12-річна дівчина, а чоловіком, який, ймовірно, вчинив це, був її вітчим. Після скоєного чоловік пішов геть.

Інспектори, оглянувши місце події, виявили кров, а тварина заповзла під припарковані автомобілі. Поліцейські зв’язалися з 33-річним чоловіком і сказали, аби він повернувся. Коли львів’янин прийшов, то не заперечив, що зробив це. Пояснив свої дії тим, що кіт лазив на столі і після нього лишалася шерсть.

Очевидець та власниця кота відвезли тварину до ветеринарної клініки. Діагноз – множинні переломи.

На місці події працювали слідчі. Попередня кваліфікація події за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців або обмеженням волі на термін до трьох років.

Нагадаємо, 12 квітня у Червоноградському районі Львівщини 29-річний чоловік застрелив собаку свого сусіда.

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Фото: патрульна поліція

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