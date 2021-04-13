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Понад 30 кг біжутерії та три ігрові приставки: у Краківці виявили авто з контрабандою

Юлія Осим

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У пункті пропуску Краківець-Корчова затримали автомобіль, який незаконно намагався перевезти з Польщі в Україну незадекларований товар, вартістю понад 100 тисяч грн. Під час огляду митники виявили 31 кг біжутерії та 3 нові ігрові приставки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Прихихований товар перевозив на автомобілі OPEL громадянин України. Він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».  Проте під час митного оформлення автомобіль викликав підозру, тож його скерували на поглиблений огляд.

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Відтак, митники виявили прихований товар – майже 31 кг біжутерії та 3 нові ігрові приставки торгової марки «Sony»
PS5. Загальна вартість товарів становить майже 100 тис. гривень. Прихований товар містився у двох передніх дверних
картах, у металевій ніші для акумулятора під водійським сидінням, а також за обшивками салону автомобіля.

За цим фактом галицькі митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ. Товар вилучено, справу скерують до суду.

Фото Галицької митниці

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