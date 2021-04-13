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На Львівщину йде похолодання зі снігом і дощем

Наталя Дуляба

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У середу, 14 квітня, у Львові та області синоптики прогнозують заморозки, сніг і дощ. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

На Львівщину насувається похолодання й негода. Причина цьому – проходження атмосферних фронтів від циклону над Румунією.

Вночі 14 квітня на території Львівщини будуть сильні заморозки до -5°C. Вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 1-6 градусів тепла. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Хмарно. Падатиме дощ та мокрий сніг. Подекуди в області сніг буде значним, тож на землі відновиться сніговий покрив, проте він не буде стійким.

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На дорогах збережеться ожеледиця, тож мешканців Льіввщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними за кермом і дотримуватися швидкісного режиму.

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Зауважимо, що за прогнозом синоптиків опади на Львівщині протримаються до аж до кінця тижня, до 18 квітня включно.

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