Заробляли 4 млн грн в місяць: на Яворівщині викрили цех з виготовлення фальсифікату горілки

У Яворівському районі викрили цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю відомих українських марок. Фальсифікат виготовляли жителі Львова та область. Протягом місяця ділки заробляли до чотирьох мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Роботу підпільного цеху у житловому приміщені одного з сіл Яворівського району організували жителі Львова та області. У цеху незаконно виготовляли фальсифікат горілки відомих українських марок («Хортиця», «Green Day», «Хлібний Дар», «Гетьман» тощо) із підробленими марками акцизного податку.

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Далі готовий товар реалізовували через гуртівні та магазини в регіоні. Протягом місяця фігуранти заробляли до 4 млн грн.

Під час проведення обшуків у приватному будинку, де було організовано незаконне виробництво підакцизних товарів, вилучено вантажний мікроавтобус, понад 12 тис пляшок готової горілки, близько 5 тис марок акцизного податку з ознаками підробки, 2 800 л спирту та знаряддя для виготовлення фальсифікату. Крім цього правоохоронці виявили там 5 осіб, які забезпечували роботу підпільного цеху. Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.

За підробку алкоголю зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

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Фото: прокуратура