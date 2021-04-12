У Львові знову реставрують головний фасад храму св. Петра і Павла

У Львові відновили роботи з реставрації головного фасаду храму св. ап. Петра і Павла, колишній костел єзуїтів (вул. Театральна, 11). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Реставраційний сезон 2021 розпочали. Погода, нарешті, дозволяє працювати на фасадах. Тому центральний вхід до Гарнізонного храму – храм св. ап. Петра і Павла, буде деякий час не чинний, бо роботи тривають на головному порталі. Але відчинені тепер обидва бічні входи», – повідомила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Реставраційні роботи проводяться за кошти міського бюджету. Загальна вартість робіт – приблизно 7 млн грн. Роботи розпочалися минулого року, а завершити планують до кінця 2021 року.

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Львівський портал повідомляв, що у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла ще у 2018 році розпочалася реставрація старовинних фресок.

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