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У Львові згорів Daewo Lanos

Вероніка Рой

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У понеділок вночі, 12 квітня, у Львові сталася пожежа в автомобілі Daewo Lanos. Внаслідок пожежі автівка вщент згоріла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Пожежа в авто Daewo Lanos сталася близько 4 год. на вулиці Заболотівській. До місця виклику виїхали рятувальники. На момент прибуття пожежників до місця події автомобіль повністю охопив вогонь та була загроза перекидання вогню на поруч припарковане авто BMW 525.

О 03:57 вогнеборці локалізували пожежу та о 04:09 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль Daewo Lanos та пошкодив лакофарбове покриття капоту в автомобілі BMW 525.

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До ліквідації пожежі залучалось 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: ДСНС

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