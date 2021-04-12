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У Львові спіймали злодіїв, які крали метал на будовах

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали у Львові злодіїв, які «спеціалізувались» на крадіжках металу з будівельних майдачиків і заробили на цьому щонайменше 1,3 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

До злочинного угруповання входили шестеро осіб – мешканці Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Івано-Франківської областей та один уродженець Криму віком від 18 до 42 років. Вони винаймали помешкання у Львові і «спеціалізувались» на

будівельних майданчиках.

Як встановили правоохоронці, зловмисники ночами їздили на будівництва і крали звідти металеві опори, які на мікроавтобусах перевозили у гараж. Саме там й зберігали все викрадене.

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Крадіїв затримали 10 квітня відразу після скоєння чергової крадіжки – з новобудови на вул. Пасічній вони викрали 250 стійок опалубки.

Наразі поліцейські з’ясували, що угруповання причетне щонайменше до 5 таких крадіжок. При цьому двох його учасників вже притягували до кримінальної відповідальності за грабіж, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, погрози вбивством та шахрайство.

Під час обшуків вилучили поцуплені з будівництв стійки, загальна вартість яких становить близько 1,3 млн грн та інші речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 6 років тюрми.

Наразі триває слідство, найближчим часом суд має обрати затриманим запобіжні заходи.

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Фото: поліція

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