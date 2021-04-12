У Краківці виявили незаконну партію двигунів до човнів, що прямувала до Німеччини

У пункті пропуску Краківець-Корчова митники виявили партію двигунів внутрішнього згоряння американського виробництва, що незаконно переправляли до Німеччини. «Підприємці» здешевили вартість товару в п’ять разів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

За кермом виявленої вантажівки з незаконно переміщуваним товаром був громадянин України. Як зазначалося у митній декларації, мешканець Волині, разом з іншими товарами, перевозив десять двигунів внутрішнього згоряння. Продавцем, відправником та виробником двигунів була німецька компанія, а одержувачем – українське підприємство. Заявлена вартість товарів, за курсом Нацбанку України, становить майже 180 тис. гривень.

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Під час огляду митники виявили на двигунах маркування відомого американського виробника. Після перевірки інформації стало відомо, що відправником товару відома компанія із США (Michigan motorz), одержувачем – підприємство на території Німеччини. Реальна ж вартість двигунів становить більше мільйона гривень або 35,9 тис. доларів. Відтак, німецька компанія хотіла перемістити товар з неправдивими даними.

За фактом складено протокол за ст.483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Двигуни вилучено, матеріали по справі скерують до суду.

Фото Галицької митниці

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