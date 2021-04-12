ОСТАННІ НОВИНИ

У Краківці виявили незаконну партію двигунів до човнів, що прямувала до Німеччини

Юлія Осим

|

У пункті пропуску Краківець-Корчова митники виявили партію двигунів внутрішнього згоряння американського виробництва, що незаконно переправляли до Німеччини. «Підприємці» здешевили вартість товару в п’ять разів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

За кермом виявленої вантажівки з незаконно переміщуваним товаром був громадянин України. Як зазначалося у митній декларації, мешканець Волині, разом з іншими товарами, перевозив десять двигунів внутрішнього згоряння. Продавцем, відправником та виробником двигунів була німецька компанія, а одержувачем – українське підприємство. Заявлена вартість товарів, за курсом Нацбанку України, становить майже 180 тис. гривень.

Реклама партнерів

Під час огляду митники виявили на двигунах маркування відомого американського виробника. Після перевірки інформації стало відомо, що відправником товару відома компанія із США (Michigan motorz), одержувачем – підприємство на території Німеччини. Реальна ж вартість двигунів становить більше мільйона гривень або 35,9 тис. доларів. Відтак, німецька компанія хотіла перемістити товар з неправдивими даними.

За фактом складено протокол за ст.483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Двигуни вилучено, матеріали по справі скерують до суду.

Фото Галицької митниці

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...