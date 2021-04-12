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У Городку під колеса авто потрапив 66-річний велосипедист

Наталя Дуляба

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У Городку, що недалеко від Львова, водійка «Рено Кліо» збила 66-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у неділю, 11 квітня, орієнтовно о 15:10 год. на вул. Львівській.

Як попередньо встановили правоохоронці, 33-річна водійка автомобіля «Рено Кліо», місцева мешканка, збила 66-річного велосипедиста, також городківчанина. Внаслідок наїзду чоловік отримав травми, його негайно забрали в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

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