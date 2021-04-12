У Дрогобичі на ходу загорівся автобус. Постраждав водій

Через пожежу, яка спалахнула в автобусі ПАЗ у Дрогобичі, постраждав 49-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався в неділю, 11 квітня, орієнтовно о 16:40 год. на вул. П. Орлика у Дрогобичі. Тут під час руху загорівся автобус ПАЗ. В цей момент у салоні перебувало п’ятеро пасажирів, які змогли самостійно вибратися ще до прибуття вогнеборців.

Коли на місце прибули рятувальники, вогонь уже повністю охопив автобус. Загасити займання вдалося вже через 15 хвилин силами вісьмох надзвичайників.

Під час пожежі постраждав 49-річний водій. Він отримав опіки правої руки першого ступеня. Чоловіка забрали у Дрогобицьку міську лікарню.

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Також вогонь знишив моторний відсік та весь салон автобуса. Наразі причини виникнення займання встановлюються.

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Фото: ДСНС