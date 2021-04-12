На Львівщині висадили майже 120 га лісу

У межах всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом» на Львівщині вже висадили нових дерев на площі 119,6 га. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні лісового й мисливського господарства.

Як тільки на Львівщині потепліло, лісівники взялись за весняну висадку дерев. Так, у рівнинній частині області вже висадили понад 635 тисяч сіянців, відтак площа нових насаджень сягла 119,6 га.

У суботу, 10 квітня, в межах всеукраїнської екоакції висадили дерев на площі 10 га. Нові молоді саджанці садили у лісових локаціях на території Бібрського, Бродівського, Буського, Дрогобицького та Стрийського лісгоспів.

До висадки нових дерев долучились більше двох сотень людей, серед яких – волонтери та представники місцевої влади.

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«Учасники акції спільно з лісівниками висадили головні лісотвірні породи: хвойні дерева (сосну, ялицю, ялину, модрину), а також дуби, клени, липу, черешню. Висловлюємо подяку всім, висловив бажання посадити своє дерево на благо українського лісу», – йдеться у повідомленні.

Також у межах акції «Створюємо ліси разом» лісівники проводять екскурсії територіями лісгоспів, розміщують шпаківні на деревах, організовують підгодівлю тварин.

Зазначимо, що всеукраїнську акцію «Створюємо ліси разом» ініціювало Держагентство лісових ресурсів за підтримки Міністерства захисту довкілля. Вона стартувала стартувала 21 березня, у Міжнародний день лісів, і триватиме до Дня Довкілля, який цього року в Україні відзначатимуть 17 квітня.

За цей час у лісгоспах проводитимуть активну просвітницьку кампанію, спрямовану на поліпшення екологічної ситуації в Україні, виховання шанобливого ставлення дітей до природи.

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