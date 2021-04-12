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Львівські медики успішно прооперували 4-річного хлопчика з важкою пухлиною

Вероніка Рой

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Лікарі-нейрохірурги міської дитячої клінічної лікарні, що на вул. Орлика, прооперували 4-річного хлопчика із Закарпаття, в якого діагностували інтрамедулярну пухлину спинного мозку та стовбура головного мозку. Ця пухлина – одна із найскладніших патологій в нейрохірургії. Про це повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«Дитина хворіє впродовж останніх 2 місяців. У нього було порушення координації рухів, ходи та виражена слинотеча. Батьки зверталися до багатьох спеціалістів різних спеціальностей в області, а близько 2-х тижнів тому дитині вперше було проведено ЯМРТ голови і хребта, та виявлено новоутворення спинного мозку на рівні С1-С6 хребців та стовбура головного мозку», – розповів лікар-нейрохірург дитячої лікарні Тарас Микитин.

Батьки звернулися до спеціалістів нейрохірургічного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні за допомогою. Хлопчика 25 березня успішно прооперували. Було проведено тотальне видалення утвору зі спинного мозку та зі стовбуру мозку. Загалом операція тривала 9,5 годин з використанням нейромоніторингу.

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«У післяопераційний період хлопчик два дні був у реанімаційному відділенні. Контрольне ЯМРТ показало тотальне видалення утвору. Зараз дитина перебуває у відділенні нейрохірургії, з ним працюють наші реабілітологи. У нього очікуваний легкий парез у лівих кінцівках, який з кожним днем регресує. Але він ковтає їжу, а бульбарні розлади вже регресували – тобто відновилася чітка звична мова і припинилася слинотеча», – прокоментував лікар Тарас Микитин.

З його слів, складність патології полягає в тому, що це пухлина в каналі спинного мозку, яка розтискає весь спинний мозок із середини, тому віднімає руки та ноги.

Оперували хлопчика нейрохірург, к.м.н, доцент кафедри неврології Ужгородського національного університету Юрій Чомоляк та лікарі нейрохірургічного відділення міської дитячої лікарні – Тарас Микитин та Ігор Гоменюк.

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Фото: міської дитячої лікарні

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