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Українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в США

Ольга Денисяка

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Українка Катерина Бондаренко виграла свій стартовий тенісний поєдинок у кваліфікації турніру категорії WTA-250 в США – «MUSC Health Women’s Open», інформує УНН з посиланням на сайт WTA.

Бондаренко затратила на перемогу над 698 ракеткою світу 1 годину 37 хвилин 6:1, 5:7, 6:2. За місце в основній сітці турніру в Чарльстоні українка зіграє з 20-річною американкою Аліша Паркс (320 у WTA). Це буде їхня перша зустріч на тенісному корті.

Примітно, що минулого тижня Бондаренко поступилася у фіналі кваліфікації турніру WTA-500, який проходить на цих же кортах в Чарльстоні.

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Довідка: 34-річна Бондаренко свого часу встигла завоювати чотири титули на турнірах WTA у парному розряді. Її найвищий показник в парному рейтингу WTA сягав 9-го рядка у 2008 році, а в одиночному 29-го в 2009 році.

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