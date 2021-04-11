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У Польщі covid-вакцини показують 99% ефективності

Ольга Денисяка

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У Польщі вакцини проти коронавірусу показали на практиці ефективність у 99%. В країні щеплення отримали вже понад 5,5 млн людей. Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, передає hromadske.

За його словами, лише у 51 тисячі щеплених людей виявили коронавірус. Це 0,9% від загальної кількості.

Водночас понад половина заражень відбулась протягом 14 днів після першої з двох доз вакцини. Тобто імунітет повністю ще не встиг сформуватися.

«Це простими словами означає, що рівень захисту перевищує 99%», наголосив міністр.

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Зазначимо, що в Польщі схвалені до використання вакцини проти коронавірусу компаній Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer/BioNTech.

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