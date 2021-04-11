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У Львові під час пожежі в квартирі загинула жінка

Ольга Денисяка

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У суботу, 10 квітня, загорілась квартира в будинку на вулиці Виговського у Львові. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли у тіло 68-річної власниці помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Рятувальники розповідають, що повідомлення про пожежу отримали о 14:37 год. Займання виникло в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався густий чорний дим. Під час розвідки задимленої квартири, вогнеборці виявили тіло загиблої жінки.

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Загиблою виявилась власниця квартири – жінка 1953 року народження.

О 15:01 год. вогнеборці локалізували пожежу, та о 15:03 год. повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку в квартирі на площі 25 кв.м., пошкодив речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м, а також вхідні двері у сусідніх квартирах.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: скріншот з відео ДСНС

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