ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові львів'янин під наркотиками стрибав на автомобілі під час руху

Ольга Денисяка

|

У суботу ввечері, 10 квітня, на Сихові львів’янин під дією наркотику «солі» вистрибував на автомобілі під час руху. Його відвезли до поліції, де з’ясувалось, що він перебуває у розшуку за грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що близько 23:00 год. отримали виклик на проспект Червоної Калини, де «невідомий чоловік кидається на автомобілі під час руху».

Коли екіпаж приїхав на місце, то побачив на капоті проїжджаючого автомобіля чоловіка. Невідомий стрибнув на дах автівки.

Реклама партнерів

«Порушника зняли з автомобіля і доставили у відділ поліції N°2 Львівського районного управління поліції. Він поводився неадекватно і був у стані зміненої свідомості. Власниця пошкодженого автомобіля написала заяву», йдеться в повідомленні.

Виявилося, що 34-річний львів’янин перебуває в активному розшуку за крадіжку та грабіж вчинені повторно. Чоловік був під дією синтетичного наркотику «солі». Його шпиталізували у медичний заклад. Далі справою займатимуться слідчі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...