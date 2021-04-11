На Сихові львів'янин під наркотиками стрибав на автомобілі під час руху

У суботу ввечері, 10 квітня, на Сихові львів’янин під дією наркотику «солі» вистрибував на автомобілі під час руху. Його відвезли до поліції, де з’ясувалось, що він перебуває у розшуку за грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що близько 23:00 год. отримали виклик на проспект Червоної Калини, де «невідомий чоловік кидається на автомобілі під час руху».

Коли екіпаж приїхав на місце, то побачив на капоті проїжджаючого автомобіля чоловіка. Невідомий стрибнув на дах автівки.

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«Порушника зняли з автомобіля і доставили у відділ поліції N°2 Львівського районного управління поліції. Він поводився неадекватно і був у стані зміненої свідомості. Власниця пошкодженого автомобіля написала заяву», – йдеться в повідомленні.

Виявилося, що 34-річний львів’янин перебуває в активному розшуку за крадіжку та грабіж вчинені повторно. Чоловік був під дією синтетичного наркотику «солі». Його шпиталізували у медичний заклад. Далі справою займатимуться слідчі.

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