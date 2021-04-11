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На Львівщині прогнозують різке похолодання з мокрим снігом і дощем

Ольга Денисяка

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У понеділок та вівторок, 12-13 квітня, у Львові та області прогнозують сонце та до 19 градусів тепла. Проте вже від  середи погода суттєво погіршиться: на зміну прийдуть сніг із дощем. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у понеділок, 12 квітня, вночі температура повітря становитиме від 3 до 5 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +19°C. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Сонячно, без опадів.

У вівторок, 13 квітня, в області прогнозують вдень 15-17 градусів тепла та вночі +5-6°C. Впродовж дня буде хмарно, проте без істотних опадів.

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Однак вже від середи, 14 квітня, і до кінця тижня синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом та максимум до 6-9 градусів тепла вдень.

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Зокрема, в середу вдень стовпчик термометра підніметься лише до максимальної позначки +6°C. Також можливий сніг з дощем.

У четвер та п’ятницю, 15-16 квітня, в області прогнозують вдень 7-9 градусів тепла та вночі +3-5°C.

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