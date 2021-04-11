На Львівщині двоє дітей отруїлись чадним газом

У суботу, 10 квітня, у Львові та Мостиськах діти віком 9 та 5 років отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, близько 20:10 год. у приватному будинку на вулиці Лісній у Львові, ймовірно, чадним газом отруїлась 9-річна дитина.

Згодом, о 23:50 год. у місці Мостиська Яворівського району в будинку на вулиці Полуботка отруїлись чадним газом двоє людей. Серед них – 5-річна дитина.

Усіх потерпілих у стані середнього ступеня госпіталізували до місцевих медзакладів. Обставини події встановлюються.

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Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А в січні 2021 року – 44 мешканці Львівщини, в тому числі 17 дітей.

У січні Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом. За один день відразу 13 людей потрапили в лікарні через чадний газ. Серед потерпілих – четверо дітей та 94-річна бабуся. В області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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