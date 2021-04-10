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Вчителька з Львівщини – у фіналі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»

Ольга Денисяка

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Директорка Жовтанецької школи Львівської області Жанна Анкушина-Король посіла друге місце на Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2021». Про це на сторінці у Facebook повідомив директор департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска, передає Львівський портал.

Він зазначив, що Жанна Анкушина-Король виборола друге місце у конкурсі в номінації «Керівник закладу освіти».

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Фото: Facebook/Жанна Анкушина-Король

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