У Львові знову розцвів квітковий годинник біля площі Митної

У Львові облаштували квіткову композицію на квітковому годиннику біля площі Митної. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, на годиннику висадили віоли двох кольорів. З наступного тижня висадку квітів продовжать на інших клумбах.

«За сприятливих погодних умов, з понеділка будемо висаджувати квіти на інших наших великих клумбах. Це біля пам’ятка Степану Бандері, Михайлу Грушевському, на пр. Свободи, біля статуї Діви Марії, біля церкви св. Юра та ін. Також ми облаштуємо підвісні квіткові композиції на пл. Ринок та на пр. Свободи», – розповів начальник відділу комунального господарства Галицької райадміністрації Віктор Дубиняк.

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За його словами, цього року на висадку і догляд за квітами для Галицької адміністрації виділено приблизно 3 млн грн.

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