ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові знову розцвів квітковий годинник біля площі Митної

Ольга Денисяка

|

У Львові облаштували квіткову композицію на квітковому годиннику біля площі Митної. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, на годиннику висадили віоли двох кольорів. З наступного тижня висадку квітів продовжать на інших клумбах.

«За сприятливих погодних умов, з понеділка будемо висаджувати квіти на інших наших великих клумбах. Це біля пам’ятка Степану Бандері, Михайлу Грушевському, на пр. Свободи, біля статуї Діви Марії, біля церкви св. Юра та ін. Також ми облаштуємо підвісні квіткові композиції на пл. Ринок та на пр. Свободи», – розповів начальник відділу комунального господарства Галицької райадміністрації Віктор Дубиняк.

Реклама партнерів

За його словами, цього року на висадку і догляд за квітами для Галицької адміністрації виділено приблизно 3 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...