На Донбасі український військовий дістав поранення

У зоні бойових дій на Донбасі 9 квітня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки вони обстрілювали позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Луганське бойовики відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його доправили до лікарні, стан здоров’я – задовільний.

Реклама партнерів

У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.