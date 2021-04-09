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Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про всеукраїнський референдум», який у січні ухвалили нардепи. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Закон передбачає, що громадяни зможуть на референдумі вирішувати ряд питань. Зокрема, предметом всеукраїнського референдуму може бути затвердження закону про внесення деяких змін до Конституції. Також на референдум зможуть виноситись питання загальнодержавного значення, зміна території та втрати чинності законів або їх окремих положень

Зазначається, що закон «надасть народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання».

В Офісі президента нагадують, що предметом референдуму не можуть бути «питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці».

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Також заборонено виносити на волевиявлення питання податків, бюджету, амністії та ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, суду чи прокуратури.

Важливо, що на всеукраїнський референдум може виноситись одне питання. Також референдум не може співпадати у часі із виборами.

Окрім того, ухвалене громадянами рішення можна буде змінити не раніше, ніж через три роки після референдуму цим же шляхом.

Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначатися президентом, Верховною Радою або проголошуватися главою держави за народною ініціативою.

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