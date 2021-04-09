У ріці біля Новояворівська втопився дідусь

У селищі Шкло, що біля Новояворівська, у ріці потонув 79-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Фатальний випадок стався у четвер, 8 квітня, у селищі Шкло Яворівського району. Близько об 11:45 год. в однойменній річці виявили мертвого 79-річного яворівчанина. Тіло не мало ознак насильницької смерті.

На місце прибули водолази, які й витягнули на берег потопельника. Наразі всі деталі події встановлюються.

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Фото: Центральна водолазно-рятувальна служба Львівщини