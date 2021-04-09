ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни допомогли поліцейським затримати закладчика наркотиків

Ольга Денисяка

|

У четвер, 8 квітня, у Львові затримали закладчика наркотиків. Чоловіка спіймали завдяки небайдужим львів’янам, які помітили, що він порпався в клумбі і подзвонили до поліції. Правоохоронці приїхали на виклик і виявили в чоловіка 13 пакетиків амфетаміну. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, близько 15:30 год. небайдужі львів’яни повідомили у поліцію, що підозріла особа порпається у клумбі під однією з багатоповерхівок на вулиці Любінській.

Як встановили правоохоронці, львів’янин здійснював закладки наркотиків. Поліцейські вилучили у нього 13 пакетиків з речовиною, схожою на амфетамін та скерували на експертне дослідження.

Реклама партнерів

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування,  правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...