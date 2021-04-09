Львів’яни допомогли поліцейським затримати закладчика наркотиків

У четвер, 8 квітня, у Львові затримали закладчика наркотиків. Чоловіка спіймали завдяки небайдужим львів’янам, які помітили, що він порпався в клумбі і подзвонили до поліції. Правоохоронці приїхали на виклик і виявили в чоловіка 13 пакетиків амфетаміну. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, близько 15:30 год. небайдужі львів’яни повідомили у поліцію, що підозріла особа порпається у клумбі під однією з багатоповерхівок на вулиці Любінській.

Як встановили правоохоронці, львів’янин здійснював закладки наркотиків. Поліцейські вилучили у нього 13 пакетиків з речовиною, схожою на амфетамін та скерували на експертне дослідження.

Реклама партнерів

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.