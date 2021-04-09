Капітальне будівництво: на Львівщині профінансують 115 об'єктів

У ЛОДА визначили 115 об’єктів, які цього року профінансують у межах програми капітального будівництва соціальної та житлової інтраструктури. Дл яреалізації з обласного бюджету виділять 217 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі адміністрації.

Зокрема, частину коштів скерують на погашення заборгованості по об’єктах, які реалізовувалися у 2020 році – це 36 об’єктів на суму 24,4 млн грн. На співфінасування 4 проєктів ДФРР виділять 7,9 млн грн. Також збільшать відсоток будівельної готовності проєктів, які реалізовувались у попередні роки, ще частина фінансування піде на реалізацію інших соціально-значимих об’єктів.

Серед наймасштабніших об’єктів:

влаштування відділення трансплантації кісткового мозку з придбанням спеціалізованого обладнання КНП ЛОР “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр” по вул. Дністерська, 27;

добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ по вул. Коцюбинського,18;

реконструкція будівлі басейну ДЮСШ “Тризуб плюс” на вул. Галицькій,1 в с.Давидів Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області;

реконструкція стадіону ім.Л.Броварського по вул.Коперніка,13 у м.Самборі Львівської області;

реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» по вул.Івасюка,2 м.Червоноград Львівської області;

реконструкція ДП “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр” (суттєве збільшення відсотку будівельної готовності);

будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Либохора Турківського району Львівської області (суттєве збільшення відсотку будівельної готовності);

реконструкція будівлі Підберізцівського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів з добудовою приміщень для закладу дошкільної освіти на 40 місць по вул.Шевченка в с.Підберізці Пустомитівського району Львівської області (суттєве збільшення відсотку будівельної готовності).

Як відзначили у ЛОДА, цьогоріч планують завершити будівництво близько 70% усіх 115 об’єктів.

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