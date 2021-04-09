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Дрогобиччанин, який напідпитку підрізав людину, відсидить 5 років за ґратами

Наталя Дуляба

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У Дрогобичі засудили 40-річного чоловіка, який, будучи п’яним, підрізав подругу своєї співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що випадок стався торік 30 грудня, напередодні Нового року. Ввечері 40-річний дрогобиччанин повернувся додому напідпитку, де в той час перебувала його співмешканка зі своєю 44-річною подругою.

Між чоловіком та гостею виник конфлікт, у ході якого він взяв кухонний ніж та вдарив жінку у живіт.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) ККУ.

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Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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