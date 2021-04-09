До кінця квітня на Самбірщині відремонтують ще одну дорогу

На Самбірщині дорожники розпочали ремонт автомобільної дороги Боляновичі – Верхівці. До кінця квітня там відновлять майже 2 км покриття. Про це повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Зокрема, роботи проводитимуть у межах села Верхівці. Дорожники розпушать існуюче покриття, влаштують основу з ЩПС та два шари асфальтобетонного покриття на протяжності 1,9 км.

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На ремонт автошляху загального користування місцевого значення виділили 9 млн грн з держбюджету.

Нагадаємо, що тривають роботи на напрямку Садковичі-Чернихів. Там дорожники облаштовують вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття. Ремонт мають повністю завершити до кінця червня. Вартість робіт – 52 млн грн.

Фото Юрія Бучка

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