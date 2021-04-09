Через зіткнення на Львівщині водія довелось «вирізати» з авто

У Стрийському районі не розминулись мікроавтобус Volkswagen T5 та «Газель». Внаслідок зіткнення водія «Газелі» настільки затисло у салоні, що рятувальникам довелося його «вирізати». Про це Львівському порталу повідомили у Головному упрпвлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у четвер, 8 квітня, у селі Колодруби Стрийського району (Миколаївська МТГ). Автомобіль Volkswagen T5 врізався у «Газель».

Внаслідок зіткнення постраждав 31-річний водій «Газелі». Перш ніж чоловіка забрали в лікарню, його довелося «вирізати» зі салону за допомогою спецтехніки. Потерпілого у стані середньої важкості госпіталізували у Дрогобицьку центральну міську лікарню.

Наразі причини та всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС, Ігор Зінкевич