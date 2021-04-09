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Біля Львова на працівника впала цегляна стіна: чоловік загинув

Ольга Денисяка

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8 квітня у селі Гончари біля Львова під час демонтажу закинутого будинку на чоловіка впала стіна. Від отриманих тарвм він помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

Нещасний випадок стався близько 13:50 год. на вулиці Зеленій, 20 у селі Гончари Львівського району.

Під час виконання демонтажних робіт на третьому поверсі закинутої трьохповерхової цегляної будівлі впала частина стіни на площі 3 кв.м та смертельно травмувала чоловіка. Зараз встановлюють особу чоловіка.

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Рятувальники домкратом деблокували тіло загиблого чоловіка та за допомогою нош і рятувальної мотузки спустили  з третього поверху на землю.

До місця виклику було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

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Фото: ДСНС

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