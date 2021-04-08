У Львові знову працює безкоштовне таксі для онкохворих

З 5 квітня фонд «Варто жити» у Львові та Києві через локдаун відновив роботу call-центру для безкоштовного замовлення таксі для онкопацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у благодійному фонді.

«На період повного локдауну завдяки нашим партнерам онлайн-сервісу Uklon, нашим неймовірним волонтерам зі всієї України, нашим технічним партнерам, нашій маленькій, але потужній команді ми відновили роботу лінії безкоштовного таксі кол-центру #ВАРТОЖИТИ для онкопацієнтів у Львові та Києві», – розповідають у фонді «Варто жити».

Для замовлення послуги необхідно зателефонувати на короткий номер call-центру 5522 для абонентів lifecell і Vodafone Ukraine. Усі дзвінки безкоштовні. Абонентам Kyivstar потрібно зателефонувати за номером +38 (093) 170 72 19, вартість дзвінків згідно тарифів вашого мобільного оператора.

Поки що ця послуга безкоштовного таксі для онкопацієнтів доступна лише у Львові та Києві.

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Також у фонді зазначають, що в умовах пандемії коронавірусу по всій країні виникла серйозна проблема – критична нестача донорської крові і неможливість її здати через те, що робота громадського транспорту фактично паралізована. Відтак наступного тижня команда Фундації разом з онлайн-сервісом Uklon запустить послугу безкоштовного таксі для донорів крові у Києві та у Львові.

Замовити послугу можна буде, зателефонувавши на лінію безкоштовного таксі кол-центру для онкопацієнтів «Варто Жити» за згаданими вище номерами.

Крім цього фонд потребує і фінансової підтримки.

«Кожен небайдужий українець може зробити донейт на будь-яку комфортну суму і таким чином оплатити поїздку донору крові у решті 21 місті (окрім Києва та Львова). Маленької допомоги не буває! Важлива будь-яка сума. 120 грн – середня вартість 1 поїздки донора в центр крові, а 240 грн – середня вартість 2 поїздок донора: в центр крові і додому», – додають благодійники.

Оплатити таксі для донора можна за посиланням: https://bit.ly/3mz7R7K

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