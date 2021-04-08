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На Львівщині жінка напала на 80-річного односельчанина та пограбувала

Юлія Осим

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Мешканка села Бужок на Золочівщині увірвалася до будинку 80-річного односельчанина та почала вимагати гроші. Вона кілька разів удаила дідуся цеглиною по голові, а потім пограбувала. Злочиницю взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Як встановлено, увечері 6 квітня 40-річна жінка зайшла у будинок свого односельчанина, який проживає сам, і почала вимагати у нього гроші. Пенсіонер спершу віддав 600 грн, а потім ще 1 000 грн. Після цього підозрювана вдарила кілька  разів його по голові цеглиною, яку принесла з собою у пакеті, тоді забарала ще мобільний телефон та втекла. Потерпілий дідусь зміг дійти до сусідів та покликати на допомогу.

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Відтак, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ез можливості внесення застави. Зазначимо, жінку звинувачують у розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло . Їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Фото Львівської обласної прокуратури

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