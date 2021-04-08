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Львів’ян просять допомогти організувати Великодній обід для безхатьків

Ольга Денисяка

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Працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб у день Великодня для бездомних осіб, які отримують послуги в установі, мають намір накрити великодній стіл. Аби люди, які не мають домівки, змогли спільно покуштувати традиційні великодні українські страви. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В управлінні соціального захисту ЛМР повідомляють, що долучитись можна закупивши продукти, або ж у ролі волонтера.

«Але цього року, як ніколи раніше, в Центрі потребують допомоги. Тож просять усіх небайдужих приєднатись до команди і спільно влаштувати свято для бездомних людей. Долучитись до організації свята можна як продуктами харчування, так і у ролі волонтера», – зазначають у управлінні соціального захисту ЛМР.

Усі, хто вирішить допомогти, можуть звернутись за телефоном: 233-14-79 або написати за цим посиланням.

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