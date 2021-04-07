На Львівщині затримали розбійницю, що вибивала гроші цеглою

Поліцейські затримали зловмисницю, причетну до жорстокого розбійного нападу на пенсіонера одного із сіл Золочівського району Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, 6 квітня близько 22.00 на оперативну лінію 102 звернувся 80-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що близько години тому в його будинок прийшла невідома жінка, погрожувала йому та вимагала гроші.

Спершу пенсіонер віддав непроханій гості 600 гривень, проте, цього їй виявилось недостатньо – зловмисниця завдала господарю кількох ударів важким предметом по голові, заволоділа ще однією тисячею гривень, мобільним телефоном, після чого втекла.

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На місці події правоохоронці Золочівського районного відділу поліції встановили, що до скоєння злочину причетна 40-річна мешканка району. Зловмисниця прийшла в дім жертви, завдала господарю кількох ударів по голові уламком цегли, замотаним в поліетиленовий пакет та заволоділа його майном і втекла.

Нападницю оперативно розшукали та затримали за підтримки кінологів. Речові докази вилучили.

За фактом розбою відкрили кримінальне провадження. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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