60 годин в лісі без води та їжі. Патріотична гра «Гурби-Антонівці» набирає учасників

60 годин в лісі без води та їжі. Українську молодь запрошують стати учасником найбільшої теренової гра України «Гурби-Антонівці». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Якщо тобі від 18 до 29 років — пакуй наплічник та бери участь у грі. Щорічно участь в грі приймає понад 350 активних та молодих людей, що втомилися від буденності та прагнуть випробовувати свою силу і волю та загартувати тіло і дух.

Учасники поділені на дві команди по регіонах: курені Вовків та Левів, які протягом 60 годин безперервної боротьби змагаються за перемогу. Переможцем стає та команда, яка збере найбільшу кількість балів, які можна отримати за «вбитих» суперників та знайдений прапор супротивника.

Реклама партнерів

«Життя» учасника — це пов`язка кольору куреня на лівій руці — червона, або жовта. Якщо пов`язку втрачено — гравець «вбитий».

«Гурби-Антонівці — це школа виживання, в яку закладено історичну тяглість боротьби, командний дух та національну свідомість. Тут гартується воля та характер молодої людини — українського патріота. Під час гри кожен може зрозуміти, що здатен на більше: докластися до чогось більшого, а ніж особисте вдосконалення, сприяти перемозі свого куреня», — розповідає голова оргкомітету гри Василь Панькевич.

Дата цьогорічного проведення: 7-10 травня. Організатори заходу: ГО Молодіжний Націоналістичний Конгрес в партнерстві з Міністерством молоді та спорту України.

Реєстрація для учасників тут: Gurby/anketa-uchasnyka

Дізнатись більше про гру: Gurby.org.ua

Історичне підґрунтя гри:

Гра відбувається на місці найбільшого бою УПА проти НКВС — бій під Гурбами. На межі Тернопільської та Рівненської областей, в урочищі Гурби, поблизу села Антонівці.

Саме тут 75 років тому Українська Повстанська Армія вийшла на героїчний бій з військами НКВС. Сили ворогів та технічне забезпечення були в рази більшими. Хоч радянські війська і здобули тактичну перемогу, та це не зламало наших воїнів. Вони проявили незламність духу та відданість країні.

Втрати УПА налічували до 100 людей, а вбито повстанцями було понад 900 радянських солдатів, стільки ж поранено.

Українці боролись за незалежність в XX ст. не з такою величезною кількістю солдатів та забезпеченням як Радянський Союз, а діяли методом «Партизанки»: застосовували тактику малих груп, нападали зненацька та намагалися обхитрити ворога.

Правила гри:

Гра відбувається у лісі на території 20 км², обмеженій маркувальною стрічкою. Триває 3 доби без перерви, часто найцікавіші події розгортаються вночі.

Учасники заходу ночують без наметів, організованого харчування немає.

За перемогу змагаються два курені – «Вовки» та «Леви». Курені діляться на менші частини: чоти і рої за аналогією розподілу груп в УПА.

Левів цьогоріч очолить курінний Олександр Міненок зі Львова.

Є ще 3-тя команда – курінь «Диверсанти», який не претендує на перемогу, але чинить перепони для «Вовків» і «Левів». Колір нарукавної пов’язки – синій.

Перемогти – означає здобути найбільшу кількість балів: «вбити» якомога більше суперників, знайти ворожий штаб із прапором та втримати свій. Штабом куреня вважається три намети та прапор, що заховані в лісі. У штабі має перебувати спостерігач з Ради Вищих Спостерігачів (РВС). Диверсанти не мають штабу.

«Вбити» – означає зірвати нарукавну пов’язку гравця у бої, застосовуючи лише прийоми боротьби, без прямих ударів. За дотриманням правил гри слідкує РВС.

Суть гри:

«Гурби-Антонівці» – це не змагання заради змагання. Організатори вкладають значно більше сенсу в цей проєкт:

Патріотичний. «Теренова гра» означає, що вона проходить на певній території — терені. У нашому випадку – це ліси біля урочища Гурби, що на межі Тернопільщини та Рівненщини. Це легендарне історичне місце найбільшого бою УПА проти військ НКВС. Учасники поринають в атмосферу національно-визвольних змагань, вивчають історію не з книжок, адже саме на місці гри, у квітні 1944 року, відбулася ця битва.

Виховний. «Гурби-Антонівці» – екстремальний захід, який гартує волю та характер учасників, ставить на шлях самовдосконалення, дає зрозуміти, що кожен здатен на більше. Також це зона здорового способу життя (на шкідливі звички тут просто немає часу).

Екологічний. Обов’язковою складовою заходу є прибирання лісового масиву на місці гри. Організатори та учасники, користуючись нагодою, після закінчення гри разом прибирають територію лісу від сміття.

Консолідуючий. Це жива школа братерства, боротьби і командної роботи. Гра триває 60 годин безперервно, за цей час учасники стають частиною одного цілого: розподіляють побут, пліч-о-пліч змагаючись за перемогу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.