В Академії сухопутних військ створили Раду молодих вчених

У Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного створили Раду молодих вчених. Це перша в Україні Рада молодих вчених, що створена при вищому військовому навчальному закладі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового вишу.

На її першому урочистому засіданні таємним голосуванням обрали склад президії Ради. Головою стала професор кафедри гуманітарних наук Інституту морально-психологічного забезпечення, кандидат історичних наук працівник ЗС України Мар’яна Верхотурова, заступником голови –військовий-педагог штатного науково-організаційного відділу капітан Іванна Чобіт, секретарем –військовий-педагог цього ж відділу капітан Андрій Баган.

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Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Національної академії сухопутних військ з наукової роботи, доктор технічних наук, старший науковий співробітник полковник Володимир Грабчак, Рада молодих вчених стане відкритою академічною спільнотою, яка сприятиме становленню професіоналів-науковців із числа курсантів, офіцерів, наукових та науково-педагогічних працівників військового вишу, що поділяють спільні наукові цінності, дотримуються у своїй діяльності високих стандартів наукової культури, активно працюють на науковій ниві.

За словами полковника Володимира Грабчака, це перша в Україні Рада молодих вчених, що створена при вищому військовому навчальному закладі.

«Метою діяльності Ради стане активізація та всебічна популяризація науки в професійному середовищі молодих вчених Академії, об’єднання їхніх зусиль для професійного наукового особистісного зростання, залучення до ефективної пропаганди новітніх наукових тенденцій. На сьогодні це перша Рада молодих вчених, що створена при вищому військовому навчальному закладі! Ми першими серед військових вишів виконали вимогу Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» стосовно створення та діяльності Рад молодих вчених», – зазначив полковник Володимир Грабчак.

Своїх новоспечених колег радо привітали голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, доктор юридичних наук Олеся Ващук та голова Ради молодих вчених (2014–2019) Національного університету «Львівська політехніка» кандидат технічних наук, доцент Олександр Березко. У форматі відеоконференції відбулось обговорення перспектив діяльності Ради молодих вчених Національної академії з вищезгаданими гостями. Учасники першого засідання змогли поставити численні запитання своїм колегам з Києва та Львова.

«У Національні академії дуже багато перспективних молодих науковців. Наразі увійти до складу ради виявили бажання близько 30 осіб з-поміж курсантів, офіцерів та науково-педагогічних працівників», – зазначила голова Ради молодих вчених Національної академії Мар’яна Верхотурова.

На першому засіданні Ради також затвердмлм план роботи на поточний рік, а також девіз: «SCIENTIA VINCES!» – «Наукою переможеш!». Окрім того, представлено проєкт емблеми новоствореної Ради.

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Фото: АСВ