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Українцям доведеться вакцинуватися від COVID-19 раз на рік, – Радуцький

Юлія Осим

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Українцям, імовірно, доведеться вакцинуватися проти коронавірусу раз на рік, так само як від грипу. Про це заявив голова голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в інтерв’ю РБК-Україна.

Пандемія не закінчиться, поки не буде щеплено хоча би 80% населення усієї земної кулі. Людям слід звикати до нової реальності.

«У нас нова реальність не тільки з локдаунами, у нас нова реальність і з вакцинацією. Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися від COVID. Це ще одна причина світової війни за ринок», – зазначив Радуцький.

Окрім того, вірус постійно мутує. Наразі маємо справу з його британським штамом.

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Зараз доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму. Натомість щодо інших штамів, то будуть перевіряти дію препарату на них.

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