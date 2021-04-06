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Посадовців лісгоспу на Самбірщині викрили на крадіжках деревини

Наталя Дуляба

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У Самбірському районі посадовців лісгоспу обвинувачують у крадіжці деревини і її пільному продажі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Правоохоронці викрили протиправну схему продажу деревини на Львівщині. Йдеться про одне з державних лісництв Самбірського району.

Встановлено, що помічник лісничого і майстер лісу змовилися з підприємцем та двома його працівниками, аби реалізовувати крадену на держпідприємстві деревину. Таким чином їм вдалося продати 39 колод червоного дуба, ринкова вартість яких становить близько 100 тисяч гривень.

Нелегально продані дуби правоохороні затримали під час їхнього перевезення вантажівкою. Всю лісопродукцію вилучили, а на вантажний автомобіль наклали арешт.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (розтрата чужого майна за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. За вчинене їм «світить» від 3 до 5 років обмеження волі або від 3 до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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